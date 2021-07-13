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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kiliste eğitim için önemli iş birliği

İHA

Kiliste eğitim için önemli iş birliği

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Simya Eğitim Kurumları arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Rektörlük Senato Salonu’nda Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun ile Simya Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Müdiresi Melda Gezer’in imzaladığı protokol ile 7 Aralık Üniversitesi çalışanları ve yakınları Simya Eğitim Kurumlarında 20212022 eğitimöğretim yılı ücreti üzerinden yüzde 30 oranında ek indirim sağlayabilecek. Üniversite de çalışanları ve yakınlarına ayrıcalık sağlayan protokol görüşmesinde Melda Gezer’e, Türkçe Öğretmeni Serap Suat, Halkla İlişkiler Sorumluları Ahmed Elahmed ve Merve Polat eşlik etti. Karacoşkun, "Eğitimin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı ve kendi kampanyalarına ek olarak Üniversitemize özel indirim yapmış olmalarından dolayı Simya Eğitim Kurumlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca, velilerimizin kendi tercihleri ile yönelebilecekleri bu fırsatın Üniversitemiz ve şehrimiz için hayırlı olması dilerim” dedi.

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