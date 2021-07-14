Suriyelilerin vatan hasreti sıcaklık dinlemiyor Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen 14 bin 950 Suriyeli ülkelerine gitti

Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, 40 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen ülkelerine giderken, 14 bin 950 Suriyelinin geçişleri sınır hattından sağlandı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Suriyeliler, Kilis Valiliği izniyle Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptırarak randevu günü ülkelerine gidiyor.

Göç İdaresi kontrolünde Sabah 09.00’dan itibaren kontrollü bir şekilde Suriyelilerin ülkelerine gitmelerine izin veriliyor. 40 dereceyi aşan hava sıcaklığına rağmen ülkelerine gidişleri sürüyor.



Suriyeliler güvenli bölgelere gitmeyi tercih ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı ile barış, huzur ve güvenlik ortamının sağlandığı yerlere giden Suriyeliler, yakınlarına hediye olarak aldıkları eşyaları da beraberinde götürüyor. Bugün itibariyle 14 bin 950 Suriyelinin geçişi sağlanırken, Kurban Bayramı'na yaklaştıkça ülkelerine giden Suriyelilerin sayısında artış yaşanması bekleniyor.

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