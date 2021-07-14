Yıldızlar Judo turnuvası Kilis’te başladı

UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen Yıldızlar Judo Turnuvası Kilis’te, 18 İlden gelen 350 sporcu ile başladı.

Kilis Beşevler Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Judo açılış programına Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, UNICEF Turkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman, UNICEF Gaziantep Saha Ofisi Yöneticisi Filippo Mazzarelli, Jairus LigooErgen Gelişimi ve Katılımı Bölüm Şefi Jairus Ligoo ile davetliler ile sporcular katıldı.

Judocuların geçiş töreninden sonra saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

UNICEF Turkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman, yaptığı konuşmada, Türkiye genelinden 18 ilden Türk ve Suriyeli çocukların katılacağı turnuvanın başladığını ifade ederek, “Yaz spor festivalinin iller arası judo turnuvası na katılan sporculara 'hoş geldiniz' diyorum. Bu etkinlik UNICEF’in Kilis’te hediyesi işbirliği birliğiyle Kilisli çocukların ve gençlerin, sosyal katılımının gerçekleşmesinin sağlanmasıdır. UNICEF’in proje ortaklarından olan Gençlik ve Spor Bakanlığının bugünkü etkinliğe katkıları ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis’te 5’inci kez judo turnuvası düzenlendiğini ifade ederek, “18 ilden 350 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek olan Yıldızlar judo turnuvasına hoş geldiniz. Günümüzde gençlerimizin ve çocuklarımızın, hareketliliğinin azaldığı, sadece bilgisayar ve cep telefonlarıyla, teknolojik araçlarla oyunlara bağımlılığının arttığı bu dönemde, sporla yaşayan adete sporla bir yaşam kültürü haline gelmesi için yarınlarımızın teminata olan gençlerimizin iyi yetiştirilmesi için hepimize görevler düşüyor” şeklinde konuştu.

Vali Recep Soytürk de, 18 ilden 350 sporcuyu misafir ettiklerini ifade ederek, “Bu gençlerimiz elimizde spor müsabakaları yapacaklar. Sporcuların velileri ve hocaları ile birlikte ilimizde 500 kişi gelmiş durumdadır. Müsabakalarda bütün sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra katkılarından dolayı protokol üyeleri tarafından plaket verilirken, müsabakalar 3 gün devam edecek.

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