Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 18 bin oldu



Mustafa KANLIReşit ÇELEBİOĞLUAhmet KILIÇ/KİLİS, (DHA)KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin geçişleri sürüyor. 9 gündür devam eden geçişlerde şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 18 bine ulaştı.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için başvuran Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına gelenler, işlemlerini yaptırdıktan sonra Suriye tarafına geçti. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 5 Temmuz Pazartesi günü başlayan geçişlerde, şu ana kadar 18 bin kişinin bayram için ülkesine gittiği öğrenildi. Pazar gününe kadar geçişlerin devam edeceği belirtilirken, ülkelerine giden Suriyeliler, 26 Temmuz ile 31 Aralık arasında Türkiye'ye geri dönebilecek.

Kurban Bayramı´nda ailelerini ziyaret etmek için sınıra gelen Suriyeliler ise ülkelerine ve yakınlarına kavuşacakları için mutlu olduklarını dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Kilis Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ

2021-07-14 14:11:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.