Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener: "2016 yılında gerçekleştirmeye çalıştıkları aslında darbe ve yönetimi ele geçirme değil bir işgal girişimidir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, "2016 yılında gerçekleştirmeye çalıştıkları aslında darbe ve yönetimi ele geçirme girişimi değil, bu bir işgal girişimidir. Milletimizin basireti ve cesaretiyle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bertaraf edilmiştir” dedi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü nedeniyle “Demokrasiye Müdahale Süreçleri ve 15 Temmuz” konulu konferans düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi izlenerek, 15 Temmuz konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Türk siyasi tarihinin aslında darbeler tarihi olduğunu ifade ederek, “1908 yılında İttihat ve Terakki tarafından iktidarı ele geçirmek için yapıldı. En son 2016 yılı 15 Temmuz tarihine kadar geçen süreçte bakıyoruz 1921’de kurucu meclis olarak toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1924 meclisi için darbe, 1960 darbesi, 1971 muhtırası, 1980 darbesi, 1997 postmodern darbe girişimi, 2007 yılı muhtırasında hepsinin kaynağında yabancı ellerin olduğunu görüyoruz. Ülkesiyle, milletiyle bölünmez bütünlüğünü teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çok ciddi hasarlar meydana getirmiştir. Bu darbe süreçleri, sivil siyasetin gelişmesini engelliyor. Üniversitelerde hür düşüncenin gelişmesini engelliyor. Bilimin gelişmesini engelliyor. Yeni devlet kendi organlarının kararıyla milletin düşüncesini, üretimini sekteye uğratacak süreçler yaşatıyor. 2016 yılında gerçekleştirmeye çalıştıkları aslında darbe ve yönetimi ele geçirme girişimi değil, bu bir işgal girişimidir. Milletimizin basireti ve cesaretiyle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bertaraf edilmiştir” dedi.

Konferansa Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, daire amirleri ve müdürler ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

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