AFAD’dan otel çalışanlarına farkındalık eğitimi

Kilis'te bir otelin çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi.

AFAD Kilis Şube Müdürü Uğur Özçelik tarafından verilen eğitimde, afet öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verildi.

Özçelik, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini ifade ederek, “ Afet eğitimleri, tüm dünyada risk azaltma çalışmalarının ve zarar azaltma gayretlerinin stratejik bir bileşeni olarak değerlendiriliyor. Toplumda risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan Türkiye Afet Eğitim Yılı ile 2021 yılında 51 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor” dedi.

Ekibi ile beraber gönüllülük konusunda var olacaklarını bildiren otelin Genel Müdürü Hüseyin Aslan, "Kilis AFAD şube müdürü Uğur Özçelik ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz, bugün yapılan eğitim aslında herkesin bilinçlenmesinin gerektiği hayati konulardı, Özçelik ve ekibi de canla başla insanlarımızı bilgilendirip farkındalık oluşturmak için sürekli çalışıyorlar, bütün yükü onlara yüklememeli bu bilinci kendi içimizde de oturtup etrafımıza yaymalıyız” diye konuştu.

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