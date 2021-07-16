Devrilen traktörün sürücüsü öldü

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'in Polateli ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Sebahattin Kartal (76), hayatını kaybetti.

Polatlı ilçesi Söğütlü köyünde bugün öğle saatlerinde tarlasından evine dönmek için yola çıkan Sebahattin Kartal´ın kullandığı 79 AG 970 plakalı traktör, bilinmeyen nedenle yol kenarındaki üzüm bağına devrildi. Traktörün altında kalan Kartal'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kartal, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sebahattin Kartal´ın cenazesi, otopsi için morga konulurken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-07-16 14:45:27



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