Sahte içki operasyonu

Kilis'te, bir araç ile ikametinde, sahte içki yapımında kullanılan 595 litre etil alkol ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Polat Paşa Mahallesi'nde bir araçta ve evde arama yaptı. Yapılan aramalarda, sahte içki yapımında kullanıldığı belirlenen 595 litre etil alkol, 5 bin 306 sahte bandrol, 510 bilyeli kapak, 9 bin 500 yapışkanlı etiket ve 6 bin 50 boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Z.A. ve M.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.