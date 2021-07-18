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Tıraş tartışmasında berberi öldürdü

DHA

Tıraş tartışmasında berberi öldürdü


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, berberlik yapan Ali Osman Karabalık, tıraş nedeniyle tartıştığı müşterisi Yahya B. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.
Odun Pazarı Caddesi'nde berber dükkanı işleten Ali Osman Karabalık, sabah saatlerinde gelen müşterisi Yahya B. ile tıraş nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Yahya B., tüfekle geri dönerek Ali Osman Karabalık'a ateş etti. Yaralanan Karabıyık, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Yahya B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-07-18 12:40:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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