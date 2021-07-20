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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirci ustalarının Kurban mesaisi

İHA

Demirci ustalarının Kurban mesaisi

Kilis'te kesilen kurbanların kellelerinin temizliği ve derideki tüylerin ütülmesi, demirci ustaları için yeni bir kazanç kapısı oldu. Kellenin tanesi 30 TL’den ütülüyor.
Kilis'te kurbanlarını kesen vatandaşlar, kurban kellesinin temizliği için demircilerin yolunu tutarak kurban kellerini üttürüyorlar. Demir işlemek için yakılan ateşler, bu kez kurbanlık hayvanların kellelerinin temizliği için kullanılıyor. Hayvan başına 30 TL alan demirci ustaları, hayvan kellelerini ateşte temizliyor.
Kilisli demirci ustalarından Mehmet Macit, Kurban Bayramı’nda iş yerlerini kelle ütmek için açtıklarını belirterek, "1975 yılından beri bu mesleği yapıyoruz. Ama yılda sadece Kurban Bayramı’nda bu işi yapıyoruz. Kurbanlarını kesen vatandaşlar kurbanlarının kellelerini ütecek zamanları veya yerleri olmadığı için bize getiriyor. Evlerde kelle ütemeyenler veya ütecek imkanı olmayanlar, kurban kellesini bize getiriyor. Kor ateşte kelleleri 30 TL karşılığında ütüyoruz. Parası olmayandan da ücret almıyoruz. Kellelerin boynuzlarını satırla kırıyoruz. Sonra ütmeye başlıyoruz" diye konuştu.

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