İçişleri Bakanı Soylu Kilis’te

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi incelemelere bulunmak üzere Kilis’e geldi.

Bakan Soylu, Kilis Valisi Recep Soytürk ile birlikte Kilis Gaziantep karayolunda bulunan Söğütlüdere Uygulama Noktasında polislerle bayramlaştı.

Bakan Soylu, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısı’na geçti. Burada AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

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