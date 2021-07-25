Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına saldırı: 2 şehit, 2 yaralı (2)



ŞEHİTLERİN CENAZESİ GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Suriye'nin El Bab bölgesinde teröristler tarafından kirpi aracına yapılan saldırıda şehit olan 2 askerin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yaralı 2 asker ise Kilis Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin El Bab kentinde, gece saatlerinde kirpi aracına teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Silah arkadaşları tarafından bölgeden tahliye edilen 2 yaralı asker Kilis Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınırken, şehitlerin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumu´na getirildi.

Hastaneye Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1´inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan'ın geldiği öğrenildi.Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-07-25 01:42:21



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