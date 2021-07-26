Kablo hırsızları yakalandı

Kilis’te, köylerde elektrik kablosu çalan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kilis Merkez Güvenli köyü ile Polateli Yeniyapan köylerinde 4 vatandaşa ait tarlada bulunan elektrik panolarına zarar verip piyasa değeri 90 bin TL olan kabloları çalan O.K ve V.H. , çalmış oldukları kablolarla birlikte Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Polateli ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda yakalandı. İfadeleri alınan O.K ve V.H., sevk edildikleri adli merciler tarafından adli kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.