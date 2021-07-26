Suriyelilerin bayram dönüşü başladı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÖNCÜPINAR'DAN DA DÖNÜŞLER BAŞLADI

Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan da Türkiye'ye dönüyor. Bayram tatilinin sona ermesinin ardından, ilk mesai gününde yüzlerce Suriyeli, ülkelerinden dönmeye başladı. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaptıran Suriyeliler, güvenlik önlemleri arasında, tahsis edilen otobüslerle, Türkiye'ye giriş yaptı.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-07-26 13:44:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.