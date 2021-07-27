Kilis'te parklara yaz bakımı

Kilis Belediyesi tarafından kentte bulunan parklar, refüjler, mesire alanlarının bakım onarımları, çim biçmesi, bankların tamiri yapılarak parklarda ışıklandırma çalışmaları sürüyor.

Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından Kentte vatandaşların yoğun olarak kullandığı parkların bakımları yapılırken, oyun gurupları ve bankların tamir ve bakımları yapılıyor. Çim biçme ve sulama çalışmalarının devam ettiği kentte, görevliler, parklardaki patlayan lambaları değiştirirken, eksiklik olan yerlere lambaların takılması çalışmaları sürüyor.

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