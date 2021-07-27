Kilis’te motosiklet hırsızları yakalandı

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Kilis’te, polis motosikletleri çalarak parçalayarak satan 4 kişi yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri tarafından Kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanabilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda İsmetpaşa Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan depoda, yapılan çalışmalar neticesinde 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet şase numarası silinmiş motosiklet iskeleti, 1 adet çalıntı gaz ölçüm cihazı ve traktöre ait çalıntı 8 adet demir geçirildi. Olayla ilgili olarak K.İ. , Ş.Ş.. M.K. ve M.N.K. yakalandı. 4 kişi ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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