Kilis’te yılda 6 ton bal üretimi yapılıyor

Kilis’te 56 aktif işletme 4001 kovan ile yıllık olarak 6 ton bal üretiminin yapıldığı kentte, Kilis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Ali Rıza Açıkel yeniden seçildi.

Başmağara köyünde yapılan Kilis Arı Yetiştiricileri Birliği Genel Kurul Toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Müdür Yardımcısı Mehmet Özüberk, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Şahin Sadakaoğlu ve Arı Yetiştiricileri üyeler katıldı. İl Müdürü Kökçüoğlu yaptığı konuşmada, “ Arılar bitkisel üretimin temel kaynağı olduğundan tozlaşmada oynadıkları rolün yanı sıra insanlar için önemli bir besin kaynağı olan bal üretmektedir. İlimizde 56 aktif işletme 4001 kovan ile yıllık olarak 6 ton bal üretimi mevcut olup potansiyelimizi arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarda önemli katkıları bulunan Kilis İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin Genel Kurul Toplantısının İlimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Kilis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Ali Rıza Açıkel, yeniden başkanlığa seçildi.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Açıkel, Kilis’te bal üretiminin attırılması için çalışacaklarını ifade etti.

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