Kilis’te 97 bin aşı yapıldı

Kilis'te, aşı istasyonlarında bugüne kadar 97 bin korona virüs aşısı yapıldı.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğünün kent genelinde kurduğu aşı istasyonlarında aşılama çalışmaları devam ediyor. Kilis’te şu ana kadar 97 bin doz aşı yapılırken, günlük ortalama bin 500 ile 2 bin arasında arasında aşı uygulanıyor. Kilisliler aşıya yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar randevu almadan aşı istasyonlarına gelerek aşılarını yaptırıyor.

Kilis’te şu ana kadar birinci doz aşı 62 bin, ikinci doz aşı ise 32 bin, üçündü doz ise 3 bin olmak üzere toplam 97 bin aşı yapıldı.

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