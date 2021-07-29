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Kilis'te orman yangını Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyüyor

İHA

Kilis'te orman yangını Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyüyor

Kilis'in Demirciler mevkisinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyor.
Kilis'in Gülbaba ve Demirciler köyü orasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına 8 arazöz, 3 su tankı, 3 dozer, 10 itfaiye, 70 işçi, 5 teknik personel ile müdahale edildi. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın büyürken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

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