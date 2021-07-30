Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik polis ekipleri operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ile 2 tabanca ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, M.K., H.V., İ.B., H.İ.A., M.M., Ü.A. ve S.K. tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-07-30 14:03:01



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