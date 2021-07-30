Rektör Karacoşkun’dan tercih yapacak öğrencilere tecih tavsiyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, sağlıklı gelecek için nitelikli üniversite eğitimi almayı hedefleyen tüm öğrencilere başarılar dileyek, tercihlerle ilgili tavsiyelerde bulundu. Karacoşkun, "Öncelikle zorlu ve sıkıntılı bir süreci atlatarak tercih aşamasına geldiğiniz için hepinizi tebrik ediyor, seçimlerinizin hayal ettiğiniz geleceği şekillendirme sürecinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Toplumların bilimsel, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik gelişimleri açısından temel bir misyon üstlenen üniversiteler, salt akademik bilgi üreten ve öğreten kurumlar olmanın ötesinde bir yandan küresel alandaki bilim zincirinin bir halkası olma iddiasını sürdürürken diğer yandan başta bulunduğu şehrin genelde ise ülkesinin ve ait olduğu medeniyet havzasının değerlerine sahip çıkarak bu değerlerin nesilden nesile aktarılmasında öncülük vazifesi üstlenen en önemli kurumlardır. 2007 yılında kurulan Kilis 7 Aralık Üniversitesi de bu vazifenin bilinci ve sorumluluğunun bir yansıması olarak; nitelikli ve gayretli kadrosuyla, ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüveni yüksek, entelektüel, donanımlı, yeniliği ve gelişimi hedefleyen, sorumluluk duygusu güçlü bir gençlik yetiştirmeyi hedeflemiş çıkardığı kitaplar, yaptığı bilimsel araştırma ve toplantılar, desteklediği projeler, açtığı lisansüstü programlar, düzenlediği sosyal ve kültürel etkinlikler ile üniversitelerimizin yetişmiş insan kaynağına katkı sunma yolunda önemli bir mesafe kat etmiştir” dedi.

Karacoşkun, Kilis üniversitesinin nitelikli eğitiminden faydalanması çağrısında bulunarak, "Herkesçe malumdur ki, niteliğin artırılmasına yönelik her çaba, öncelikle insan kaynağına yönelmek durumundadır. Ve bu, hiçbir zaman nokta konulamayacak bir arayıştır. Gelişmenin, kendini aşmanın, bugünü dünden farklı kılmanın sırrı belki de burada aranmalıdır.Genç ve dinamik bir şekilde koyduğu hedeflere her geçen gün yenilerini eklemeye devam eden üniversitemizde bugün itibariyle 8 fakültesi, 2 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulu tercihlerinizi beklemektedir. Üniversitemizde Erasmus+, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programlarıyla öğrencilerimize yurt içi ve yurt dışında farklı kültürlerde eğitim görme fırsatı tanınmakta, dünyanın farklı coğrafyalarından çok sayıda yabancı öğrencimiz de sunduğumuz nitelikli eğitimden yararlanmaya devam etmektedir. Üniversitemizde, yurt içi ve yurt dışında son derece nitelikli eğitim almış ve ulaşılabilir eğitimci olma anlayışıyla hareket eden genç akademisyenler, 14 araştırma merkezimizde eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.Bunun yanında öğrencilerimize ders dışında sanat, müzik, spor aktiviteleriyle ilgilenebilmeleri için imkânlar da sunulmaktadır. Üniversitemizde bir adet yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortu, halı sahalar ve basketbol sahası bulunmaktadır. Çevreye duyarlılık bilinci ve yeşil kampüs alanlarıyla da iddialı bir konumda bulunan üniversitemizde modern binalarda eğitim gören öğrencilerimiz; kütüphane ve erişim programlı laboratuvarlardan yararlanabilmektedir.Üniversitemizin genç akademik kadrosu eşliğinde seralarında sunulan uygulamalı eğitim olanağı, öğrencilerin kendilerini geliştirmesine imkân sağlamakta ayrıca yüzün üzerindeki öğrenci topluluklarımızla öğrencilerimiz boş zamanlarını değerlendirerek sosyal ve kültürel etkinlik düzeylerini arttırabilmektedir.7 Aralık Üniversitesi olarak nitelikli bireyler yetiştirerek ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak amacıyla bütün imkânlarımızla öğrencilerimizin yanında olmayı, üniversitemizin varlık sebebi olarak görüyoruz. Hep birlikte inşa edeceğimiz aydınlık bir gelecek için sizleri de Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne bekliyoruz” ifadesine yer verdi.

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