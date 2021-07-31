Kilis'te ormanlara giriş yasağı



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS Valiliği'nce kentte bulunan ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı açıklandı.

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarının artabilme riskiyle yasaklama kararı alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Kilis ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 6831 sayılı Orman Kanunu´nun 74'üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 9'uncu ve 66'ıncı Maddeleri uyarınca 30.07.2021-30.09.2021 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Orman Yasası'nın 31 ve 3'inci maddeleri kapsamındaki köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz ve İl Özel İdaremiz orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. Valiliğimiz ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde Valiliğimizin emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Kilis ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır."DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-07-31 11:29:04



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