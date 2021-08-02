Kilis’te fidan bağışı

Kilis’te geçen hafta Demirciler köyünde çıkan orman yangını sonrası harekete geçen bir otel, bin adet fidan dikeceğini açıkladı.

Kilis’te geçen hafta Demirciler köyünde çıkan orman yangını sonrası harekete geçen bir otel, bin adet fidan dikeceğini açıkladı. Otel Genel Müdürü Hüseyin Aslan, Demirciler köyünde çıkan orman yangını sonucu zarar gören yere bin adet fidan dikeceklerini ifade ederek, “Son günlerdeki yangın haberlerinden dolayı ülkece sarsıldık ve ne yazık ki hala devam ediyor. Kontrol altına alınamayan yerler var. Birçok can ve mal kaybına, oksijen kaynaklarımızın kaybına neden olan bu felaket bizleri derinden üzüyor. TEMA Vakfı çalışmalara başladı ancak bizler de gücümüz yettiğince bu çalışmalara destek olmalı, tahribatları gidermeye çalışmalıyız. Çalışma arkadaşlarımızla beraber Kilis Demirciler Köyü'ne yangından zarar gören yerlere bin adet fidan dikeceğiz. Bizimle beraber bağışların ve fidan dikimlerinin artmasını arzu ediyoruz” dedi.

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