62 yaşında üniversiteden mezun oldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencilerinden 62 yaşındaki Mehmet Ali Vuranoğlu, iki yıllık öğrenimini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.
Üniversiteden mezun olan Vuranoğlu, Rektörlük makamında yapılan görüşmede, diplomasını Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un elinden aldı. Vuranoğlu’na başarılarının devamı dileyen Rektör Karacoşkun, yaşam boyu öğrenmenin çok önemli olduğunu belirterek, üniversitenin her yaşa ve her kesime hitap etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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