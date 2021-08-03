Kilis'te parkların bakımı 40 dereceyi aşan sıcağa rağmen aksamıyor

Kilis Belediyesi tarafından kent merkezindeki parklar, mesire alanları, refüjler ile mezarlıkların bakımları, çim biçme ve temizlikleri 40 dereceyi aşan sıcağa rağmen aksatılmıyor.

Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, 24 saat esasına göre parklar, refüjler, kavşaklar, mezarlıkların temizlik çalışmaları, çim biçme ve ağaç ekimi çalışmaları aralıksız sürüyor. Geceleri ve sabaha karşı ise çimler ile ağaçların sulama işlemleri gerçekleştiriliyor. 40 dereceyi aşan sıcaklara rağmen Park ve Bahçe Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, vatandaşların parklar ile mesire alanlarındaki banklara ve oyun guruplarına zarar vermemeleri de istendi.

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