Hudut Alay Komutanı Oruçoğlu, tuğgeneralliğe terfi etti

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Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Yüksek Askeri Şura kararı ile tuğgeneralliğe terfi etti.

Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararının onaylanmasıyla birlikte Tuğgeneral rütbesine yükseldi. 1 yıldır Kilis’te görev yapan Albay Oruçoğlu’nun terfi etmesiyle birlikte yeni birliğine ilerleyen günlerde atanması bekleniyor. Tuğgeneralliğe yükselen Albay Oruçoğlu’nun yerine 1’inci Hudut Alay Komutanlığından atama yapılacağı öğrenildi.

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