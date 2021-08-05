Özhaseki: İBB 12 bin kişiyi işten çıkarıp, 18 bin kişiyi işe aldı



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 12 bin kişinin işten çıkarılıp, yerine 18 bin kişinin alındığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e geldi. İlk olarak Kilis Valilisi Recep Soytürk´ü ziyaret eden Özhaseki, daha sonra AK Parti milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Servet Ramazan ile birlikte AK Parti İl binasında partililerle bir araya geldi. Burada partililere konuşan Özhaseki, Anadolu'daki bütün belediyeleri ziyaret edeceklerini ifade etti. AK Parti'nin 19 yıllık geçmişinde yerel ve genel seçimlerde birinci parti olduğunu hatırlatan Özhaseki, CHP´nin herhangi bir programı bulunmadığını belirterek, "Bir taraflarına İYİ Parti'yi almışlar, öte taraftan söyleyemedikleri bir ortakları var. Asıl ayar veren ortakları var. Uluslararası örgütlerle bağlantısı olan ortakları var. PKK´nın siyasi uzantısı HDP, biraz açığa çıkarmak istiyorlar, tepkiyi görünce geri çekiyorlar. Sizde hiç Allah korkusu yok mu? Şehit kanları üzerinden siyaset yapan ahlaksızlarla nasıl ortaklık yaparsınız. Hangi bakanlığı vermeyi düşünüyorsunuz?" diye konuştu.

`İBB'NİN 2 YILDA BORÇLANMA MİKTARI; 19,5 MİLYAR´

CHP´nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nin hizmetlerinin AK Parti'li meclis üyelerince engellendiğini öne sürdüğünü ancak bu iddianın asılsız olduğunu dile getiren Özhaseki şöyle konuştu:

"AK Parti size ne yapıyor kardeşim. Bugüne kadar belediye meclisine 2 bin 179 karar getirilmiş. Meclis üyesi AK Parti'li arkadaşlarımız bunun yüzde 98´ini kabul etmişler. Nasıl önünüzü kesiliyor? Kararların yüzde 2´si de ya evrakların düzgün olmaması ya da yeşil alanları talan etmeleri nedeniyle reddetmişler. Yapmasınlar mı bunu da? Nerede önünüzü kesiyorlar söyleyin. 'Hayırlı bir iş yapıyoruz, AK Parti'li meclis üyeleri önümüzü kesiyorlar' diyorlarsa, bana müracaat etsinler ben yardımcı olayım. İkinci konu borçlanma istiyorlar. 25 yıl boyunca bizim misyonumuza sahip arkadaşlarımızın yönettiği İstanbul´da belediyenin 23 milyar TL borcu vardı, bu arkadaşların 2 yıl boyunca aldıkları borçlanma miktarı 19,5 milyar liradır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 12 bin kişiyi işten çıkardı ve bunların yerine 18 bin kişiyi işe aldı. Hem de ortaklarıyla, iktidar olmayı düşündükleri dostlarıyla partilere adam bölüştürerek yaptılar."DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-08-05 13:50:29



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