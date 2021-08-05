AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla Kilis Kuveyt Toplum Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Kilis’in Karataş Semti'nde yapımı tamamlanan Kuveyt Toplum Merkezi'nin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kilis Valisi Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ve davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan açılışta yaptığı konuşmada, Kilis’e bir yeni eser daha kazandırmanın sevinci içerisinde olduklarını ifade ederek, “Daha önce burada bulunan su deposunun yıkımıyla başlattığımız projemiz, bugün Karataş semtimizin adeta çehresini değiştiren, semtimizin değerine değer katan bir eserle vücut buluyor. Kuveyt Fonu desteği ile projelendirilip inşa edilen bu merkezimizde UNICEF ile işbirliği içerisinde yürütülen projemiz kapsamında, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine ve sosyal hayatlarına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar kapsamında vatandaşlarımıza Arapça tercüman desteği ile saha çalışanlarımızın gerçekleştirdiği saha taramaları, merkez çevresindeki ve şehirdeki tüm çocukların ve gençlerin yararlanabildiği çalışma alanları, uzaktan eğitimde öğrencileri desteklemek için oluşturulmuş EBA destek noktası, Türkçe kursu, ödev ve etüt desteği sağladığımız sınıflarımız, sosyal hizmet uzmanlarından gelen yönlendirmelere ve bireysel başvurulara psikologlarımız yoluyla sağladığımız psikososyal desteklerle hizmet vermekteyiz. Ayrıca bu bölgede kadınların sosyal hayata ve istihdama kazandırılmaları amacıyla merkezimizde 62 kadın hemşerimiz çalışmaktadır. Şehrimizin gelişmesi ve kalkınması adına, gençlerimizin ve kadınlarımızın geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmesi, için bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve beraberindekiler, Kuveyt Toplum Merkezinin açışına müteakip, toplum merkezi gezilerek yetkililerden bilgi aldılar,

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