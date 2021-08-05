AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki belediyede toplantıya katıldı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kilis Belediyesi'ndeki toplantıya katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Belediye Meclis Salonu'nda meclis üyeleri ve belediye birim müdürlerinin de katılımıyla yürütülen projeler, hazırlanacak olan projeler ile ilgili toplantıya katıldı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla Meclis Salonu'nda verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Toplantıda gerçekleştirmiş olduğumuz projelerle ilgili Sayın Bakanımızı bilgilendirirken, aynı zamanda gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimiz hususunda bilgi verip desteklerini talep ettik. Bakanımızın memleketimize olan özel ilgisi ve sevgisi şehrimizin kadim kültürünün tekrar ayağa kaldırılması için çok büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda en kısa sürede yeni projelerimizi siz kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ve yetkililer katıldı.

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