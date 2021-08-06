Kilis'te "Sabun Üretim Teknikleri ve Uygulama" eğitimleri

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM) ve Türk Kızılayı Kilis Toplum Merkezi işbirliğinde imzalanan protokol kapsamında "Sabun Üretim Teknikleri ve Uygulamaları" adlı eğitim veriliyor.

İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (İTAMER) verilen kurs ile Türkiye’de geçici koruma altında yaşayan Suriyeli vatandaşların, diğer uluslararası koruma statüsündekilerin ve yerel halkın psikolojik, sosyal ve ekonomik iyilik hallerinin sağlanması, toplumsal dayanıklılığın arttırılması ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bahsi geçen proje kapsamında katılımcılara; sabun çeşitleri, geleneksel, soğuk sistem ve sıcak sistem sabun üretim süreçleri, sıvı sabun üretim süreci, sabun üretiminde kullanılan renkler ve esanslar hakkında eğitimler veriliyor ve farklı yöntemler ile çeşitli özelliklerde sabun üretme imkânı sağlanıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Evrim Baran Aydın’ın yürütücülüğünü yaptığı ve Araştırma Görevlisi Halil Ekici ile birlikte verdiği eğitimde 19 kadın katılımcı yer alıyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Türk Kızılayı Sosyoekonomik Güçlendirme Program Yöneticisi Cihan Arsu, Türk Kızılayı Gaziantep Toplum Merkezi Yöneticisi Ersun Şen, Türk Kızılayı Bütçe ve Raporlama Sorumlusu Didem Tuncel, Malteser International Program Yöneticisi Hayriye Yalım ve Malteser International Finans Yöneticisi Ezgi Konukoğlu’nun yer aldığı Türk Kızılayı Toplum Merkezi Proje Heyeti ile verilen eğitimi yerinde inceledi.

Karacoşkun, Türk Kızılay’ı ile imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen bu tür proje ve faaliyetlerin uluslararası koruma statüsündekilerin entegrasyonu ve yerli halkın sosyalleşip ekonomiye katılımının arttırılması bağlamında son derece önemli olduğuna değindi.

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