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TIR'ın gizli bölmesinde ülkeye girmeye çalışırken yakalandı

DHA

TIR'ın gizli bölmesinde ülkeye girmeye çalışırken yakalandı


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, TIR´ın dorsesindeki gizli bölmede ülkeye girmeye çalışan yabancı uyruklu kişi yakalandı.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'ye çimento indirdikten sonra boş olarak geri dönen TIR'la, bir kişinin Türkiye'ye kaçak yollarla sivil geçişine aracılık yapıldığını saptadı. Geçiş noktası olarak belirlenen bölgede önlem alan ekipler, TIR´da, X-ray cihazıyla yapılan taramada yabancı uyruklu kişinin gizli bölmede saklandığı belirlendi. Bölgeden çıkarılan kaçak ifadesinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İsmi öğrenilemeyen TIR şoförü gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-08-06 12:19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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