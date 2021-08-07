Kilis’te 17 ayrı hırsızlık olayında 5 zanlı yakalandı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Kilis’te, 17 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak 5 hırsızlık zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Kilis merkezde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanabilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, ev, ikamet, motosiklet, otomobilden hırsızlık olayı başta olmak üzere 17 ayrı hırsızlık olaylarına karışan H. E. K., O.K., M.B.A., Ş.M.Ş.., M.N.K.polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyette işlemleri yapılan zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H. E. K., O.K., M.B.A., tutuklanırken, Ş.M.Ş.., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.N.K’nin ise işlemleri emniyet müdürlüğünde sürüyor. 17 hırsızlık olayında çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.