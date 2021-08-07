Rektör Karacoşkun, “Yöremizden” programına konuk oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karacoşkun, “Yöremizden” programına konuk oldu

İHA

Rektör Karacoşkun, “Yöremizden” programına konuk oldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun,, TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda yayımlanan “Yöremizden” programına konuk oldu.
Karacoşkun, programın “Üniversiteleri Tanıyalım” bölümünde 7 Aralık Üniversitesi ile ilgili merak edilen konular hakkında bilgiler verdi. Programın ilk bölümünde 7 Aralık Üniversitesinin misyonundan ve vizyonundan bahseden Karacoşkun, nitelikleriyle ön plana çıkan yeterli akademik kadrosu eşliğinde eğitim verilen bölüm ve birimlere değindi.
Programın ikinci bölümünde Karacoşkun,, Kilis şehrinin ulaşım imkanlarına ve iklimine değindikten sonra 7 Aralık Üniversitesini tercih eden öğrencilere verilen oryantasyon eğitiminden ve Kilis’i tanıtmak amacıyla düzenlenen şehir gezilerinden bahsetti. Karacoşkun,, Öğrencilerin bu aşamada Üniversitemizin Erasmus+ ve Mevlana gibi yurt dışı öğrenci değişim programları hakkında bilgilendirildiklerini belirtti. Kilis’in, havaalanına yakınlığı ve ulaşım kolaylıkları dolayısıyla öğrencileri gelişgidişlerinde zorlamayacağını belirten Karacoşkun,, öğrencilerin son derece huzurlu, güvenli bir şehir ile her mevsim ilkbahar tadındaki bir iklimle karşılaşacaklarını ve kendilerini evlerinde hissedeceklerini söyledi. 7 Aralık Üniversitesinin müziğe bakışı sorusu üzerine Karacoşkun,, Üniversite de verilen ücretsiz müzik kurslarından bahsetti. Halihazırda birçok kursun bulunduğuna değinen Rektör Karacoşkun,, öğrencilerin talepleri doğrultusunda gerekirse dışarıdan da eğitmen getirilebileceğini belirtti. Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesini tercih eden öğrencileri son derece huzurlu ve güvenli, iklimi güzel ve sıcakkanlı insanlarıyla bir şehrin karşılayacağını ve ulaşılabilir olma anlayışıyla eğitim veren akademik kadro eşliğinde şehrin içinde bulunan kampüslerin beklediğini vurguladı. Karacoşkun,, Ders dışında sosyal ve kültürel etkinlikler bağlamında da 7 Aralık Üniversitesinin ön planda olduğunu belirterek, Maddi imkanları kısıtlı olan öğrencilerin için yemek bursu, kısmi zamanlı çalışma bursu, kıyafet yardımı gibi desteklerin sağlanacağını ifade etti. Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesinin 13 Eylül'de yeni eğitimöğretim dönemine başlayacağını da belirtti.
Karacoşkun, son olarak, salgın döneminde hasta olanların çoğunluğunu aşı olmayan gençlerin oluşturduğunu belirterek söz konusu tüm imkânlardan yararlanmak ve mutlu ve sağlıklı bir üniversite hayatı yaşamak isteyen öğrencileri aşı olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis'te yağlık zeytin verimi arttırılacak
YEREL HABERLER Kilis'te yağlık zeytin verimi arttırılacak
Kilis’te 17 ayrı hırsızlık olayında 5 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kilis’te 17 ayrı hırsızlık olayında 5 zanlı yakalandı
Eksik yumurta gümrüğe takıldı
YEREL HABERLER Eksik yumurta gümrüğe takıldı
TIR'ın gizli bölmesinde ülkeye girmeye çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER TIR'ın gizli bölmesinde ülkeye girmeye çalışırken ...
Kilis´te 4 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kilis´te 4 kaçak göçmen yakalandı
Tırın tavan arasına gizlenmiş mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Tırın tavan arasına gizlenmiş mülteci yakalandı
Kilis’te 4 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kilis’te 4 kaçak göçmen yakalandı
Kilis'te "Sabun Üretim Teknikleri ve Uygulama" eğitimleri
YEREL HABERLER Kilis'te "Sabun Üretim Teknikleri ve Uygulama" ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki belediyede toplantıya katıldı
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki belediyede ...
Kuveyt Toplum Merkezi'nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Kuveyt Toplum Merkezi'nin açılışı yapıldı
Kilis’ten Antalya’daki yangın söndürme çalışmalarına destek
YEREL HABERLER Kilis’ten Antalya’daki yangın söndürme çalışmalarına ...
Özhaseki: İBB 12 bin kişiyi işten çıkarıp, 18 bin kişiyi işe aldı
YEREL HABERLER Özhaseki: İBB 12 bin kişiyi işten çıkarıp, 18 bin ...
Özhaseki: "10 dakikada 10 yalan söyleyen bir muhalefet genel başkanı ile karşı karşıyayız" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Kilis’te
YEREL HABERLER Özhaseki: "10 dakikada 10 yalan söyleyen bir ...