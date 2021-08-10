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Jandarma’dan "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" uygulaması

İHA

Jandarma’dan "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" uygulaması

Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında düğün, nişan ve benzeri etkinliklerde ateş edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan proje uygulaması devam ediyor.
Polateli ilçesinde Jandarma ekipleri “Mutluluğa Kurşun Sıkma geleceği karartma" sloganı ile etkinlik taahhütnamesi gereğince etkinlik alanlarına levha asılması uygulanması hususu üzerinde durularak kontroller yapılıyor. Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün, nişan, kutlama, asker uğurlama ve çeşitli eğlencelerde ateş açılmaması konusunda yaşanabilecek olumsuzlukları önlenmeye çalışıyor.
Kentte bazı düğünlerin kapalı mekanlar yerine mahallelerde, ikamet çevrelerinde sokak düğünü şeklinde yapılması nedeniyle bu düğünlerde çıkması muhtemel olay ve ateşli silah kullanımı Jandarma ekiplerinin uyarıları ile engellenmeye çalışılıyor. Köylerde devriye gezen ekipler, düğünleri ziyaret ederek silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması ve pandemi kuralları hususunda anons yaparak uyarılarda bulunuyor.
Jandarma, düğünleri ziyaretlerinde Kilis Valiliği'nin hazırladığı "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" yazılı afişleri de teslim ederek, asılmasını sağlayarak vatandaşlarda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
Vatandaşlar da uygulamaya destek vererek misafirlerini uyarırken, etkinlik sahipleri ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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