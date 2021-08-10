Din görevlilerine 'siber farkındalık' eğitimi

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Kilis İl Müftülüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü'nce din görevlilerine yönelik “Siber Farkındalık Eğitim Semineri” düzenlendi.

Güvenli internet kullanımı noktasında kullanıcılara rehberlik etmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Siberay Projesi" başlatıldı. "Siberay Projesi" kapsamında İl Müftülüğü ile Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi iş birliğinde din görevlilerine yönelik "Siber Farkındalık Eğitim Semineri" düzenlendi. Seminer, Covid19 tedbirleri eşliğinde iki ayrı kategoride yüz yüze gerçekleştirildi. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Başkomiseri Abdulkadir Doğan tarafından verilen eğitimin 4 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

"Siberay Projesi" kapsamında diğer kurumların personeline de eğitim verileceği bildirildi.

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