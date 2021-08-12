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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karacoşkun, “Tercih Rehberi” programına katıldı

İHA

Rektör Karacoşkun, “Tercih Rehberi” programına katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Tvnet kanalında Esra Esen Atayeter’in sunduğu “Tercih Rehberi” programına konuk oldu.
Rektör Karacoşkun; programın başında 7 Aralık Üniversitesinin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve bölümleri hakkında bilgi verdi. 7 Aralık Üniversitesinde yer alan bölümlerin istihdam odaklı olduğunun altını çizen Karacoşkun, Üniversiteden mezun olan öğrencilerin iş bulma konusunda problem yaşamamalarına vurgu yaptı.
Üniversite bünyesinde yer alan araştırma merkezlerinden bahseden Karacoşkun, bu merkezler aracılığı ile öğrencilerin ilgi ve becerileri doğrultusunda akademik eğitimler aldıklarını ifade etti. Karacoşkun, araştırma merkezleri içerisinde, KİTAM Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİTAM) ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Orta Doğu Araştırma Merkezi (KODAM) yapılan faaliyetler ve araştırmalar dolayısıyla özellikle önem verildiğine dikkat çekti.
Mezunların istihdam konusunda problem yaşamadıklarını ifade eden Karacoşkun, bu konuda KPSS’de öğrencilerin elde ettikleri dereceleri veri olarak aldıklarını söyledi.
Karacoşkun, Özellikle Okul Öncesi öğretmenliğinde ve İlahiyat Fakültesinde yetişen öğretmenlerimizin KPSS’de dereceler elde ettiklerini ve Üniversitenin bu bağlamda çoğu zaman ilk onda yer aldığını vurguladı. Karacoşkun, Üniversite de öğrencilerin yakinen takip edilmesinin yanı sıra onların akademik olarak da desteklenmesine öncelik verildiğini söyledi.
Yüzün üzerindeki öğrenci topluluğunun salgın döneminde bile aktif olduğunu belirten Karacoşkun, öğrencilerin ilgi, beceri ve talepleri doğrultusunda verilen ücretsiz kurslara değindi.
Yeşil alanları, yarı olimpik yüzme havuzu, sosyalkültürel tesisleri ve imkânlarıyla öne çıkan kampüslerimizden bahseden Karacoşkun, ardından uluslararasılaşma konusuna da vurgu yaptı. Uluslararası öğrencilere özel danışman ve Dış İlişkiler Birimi aracılığıyla özel olarak oryantasyon sağlandığının altını çizen Karacoşkun, TÖMER ile öğrencilere verilen Türkçe eğitimi konusunda da iddialı olunduğunu belirtti.
Karacoşkun son cümlelerinde, Orta Doğu ve Göç konusuna odaklanmış bir üniversite olarak yapılan çalışmalarla, yayınlarla ve verilen eğitimle ön plana çıktığımızı vurguladı.
Karacoşkun, Ayrıca 7 Aralık Üniversitesinin tercih edecek öğrencilerin YÖK Anadolu Projesi kapsamında İstanbul Üniversitesi hocalarının bilgi ve birikimlerinden de yararlanabilmeleri noktasında elde edecekleri avantaja değindi.

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