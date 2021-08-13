Başkan Ramazan’ın AK Partinin kuruluşunun yıl dönümü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ramazan’ın AK Partinin kuruluşunun yıl dönümü mesajı

İHA

Başkan Ramazan’ın AK Partinin kuruluşunun yıl dönümü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti’nin kuruluşunun 20’inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Ramazan, mesajında, Ak Parti'nin kurulduğu günden bugüne gücünü milletten alarak Türkiye’yi başarılı bir şekilde yönettiğini belirterek, Ak Parti'nin 20’inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.
Başkan Ramazan, "20 yıl önce milletin umudu olarak ‘artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak’ sloganıyla, istikrara ve huzura en çok ihtiyaç duyulan zamanda, bir Türkiye partisi olarak kurulan AK Parti, yıllar içerisinde Türk siyaset ve demokrasi tarihine damga vurmuştur. Bu süre zarfında her defasında milletinin teveccühüne mazhar olan partimiz, büyük hayallerin peşinden koşarak, çözülemez denilen her sorunu çözmüş, gerçekleştirilemez denilen her projeyi gerçekleştirmiştir. Adaletin ve kalkınmanın her zaman tek hedef olduğu bu dönem, Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemizin ve milletimizin dünya sahnesine damga vurduğu, sağlıktan ulaşıma, teknolojiden bilime, tarımdan enerjiye, ekonomiden eğitime her alanda adeta devrim niteliğinde adımlar atılan bir dönem olmuştur. Ülkemizin adeta çağ atladığı bu dönemlerde, maalesef ki devrim niteliğinde ki bu büyük başarıların yanı sıra, ülkemiz çeşitli darbe girişimlerine maruz kalmış, ekonomik yönden dış müdahalelerle dar boğaza sürüklenmek istenmiş, milletimizin iradesine gem vurulmak istenmiştir. Her ne pahasına olursa olsun, millet iradesini her şeyin ve herkesin üzerinde gören, bu uğurda hayatını ortaya koyan Cumhurbaşkanımız sayesinde, bu saldırılar bertaraf edilmiş, milletimiz kutlu yürüyüşüne devam etmiştir.AK Parti bu millete hizmete kendini adamışların partisidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 vizyonu ve hedefleri doğrultusunda her zaman olduğu gibi gelecekte de çalınmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle partimizin 20. Kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Millete hizmet yolunda samimiyet, tevazu ve gayretle çalışan liderimize Yüce Allah’tan kolaylık, can sağlığı ve uzun ömürler diliyorum. Ayrıca partimizde bugüne kadar görev yapmış olan tüm dava arkadaşlarımıza saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, aramızdan ayrılmış olanları ise, rahmetle ve minnetle bir kez daha yad ediyorum” ifadesine ver verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suriye sınırında kınalı keklikler doğaya salındı
YEREL HABERLER Suriye sınırında kınalı keklikler doğaya salındı
Rektör Karacoşkun, “Tercih Rehberi” programına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun, “Tercih Rehberi” programına ...
Milletvekili Dülger’in AK Partinin kuruluşunun 20 yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’in AK Partinin kuruluşunun 20 yıl ...
Zabıta pazar yerlerini denetledi
YEREL HABERLER Zabıta pazar yerlerini denetledi
Hasat öncesi pestisit denetimi
YEREL HABERLER Hasat öncesi pestisit denetimi
Kilis’te uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kilis’te uyuşturucu operasyonu
Şehit Uzman Çavuş Kara mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Kara mezarı başında anıldı
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde yeni atamalar
YEREL HABERLER Kilis 7 Aralık Üniversitesinde yeni atamalar
'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci
YEREL HABERLER 'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.