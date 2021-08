Başkan Ramazan’ın AK Partinin kuruluşunun yıl dönümü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti’nin kuruluşunun 20’inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ramazan, mesajında, Ak Parti'nin kurulduğu günden bugüne gücünü milletten alarak Türkiye’yi başarılı bir şekilde yönettiğini belirterek, Ak Parti'nin 20’inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Ramazan, "20 yıl önce milletin umudu olarak ‘artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak’ sloganıyla, istikrara ve huzura en çok ihtiyaç duyulan zamanda, bir Türkiye partisi olarak kurulan AK Parti, yıllar içerisinde Türk siyaset ve demokrasi tarihine damga vurmuştur. Bu süre zarfında her defasında milletinin teveccühüne mazhar olan partimiz, büyük hayallerin peşinden koşarak, çözülemez denilen her sorunu çözmüş, gerçekleştirilemez denilen her projeyi gerçekleştirmiştir. Adaletin ve kalkınmanın her zaman tek hedef olduğu bu dönem, Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemizin ve milletimizin dünya sahnesine damga vurduğu, sağlıktan ulaşıma, teknolojiden bilime, tarımdan enerjiye, ekonomiden eğitime her alanda adeta devrim niteliğinde adımlar atılan bir dönem olmuştur. Ülkemizin adeta çağ atladığı bu dönemlerde, maalesef ki devrim niteliğinde ki bu büyük başarıların yanı sıra, ülkemiz çeşitli darbe girişimlerine maruz kalmış, ekonomik yönden dış müdahalelerle dar boğaza sürüklenmek istenmiş, milletimizin iradesine gem vurulmak istenmiştir. Her ne pahasına olursa olsun, millet iradesini her şeyin ve herkesin üzerinde gören, bu uğurda hayatını ortaya koyan Cumhurbaşkanımız sayesinde, bu saldırılar bertaraf edilmiş, milletimiz kutlu yürüyüşüne devam etmiştir.AK Parti bu millete hizmete kendini adamışların partisidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 vizyonu ve hedefleri doğrultusunda her zaman olduğu gibi gelecekte de çalınmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle partimizin 20. Kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Millete hizmet yolunda samimiyet, tevazu ve gayretle çalışan liderimize Yüce Allah’tan kolaylık, can sağlığı ve uzun ömürler diliyorum. Ayrıca partimizde bugüne kadar görev yapmış olan tüm dava arkadaşlarımıza saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, aramızdan ayrılmış olanları ise, rahmetle ve minnetle bir kez daha yad ediyorum” ifadesine ver verdi.

