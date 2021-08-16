Emniyet Müdürü Kurt, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

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İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a iadei ziyaretti bulundu.

Geçen ay İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Kurt, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Emniyet Müdürü Ahmet Kurt’a teşekkür etti.

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