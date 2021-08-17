Kilis’te Antep fıstığı hasadı başladı

Kilis’te yeni mahsul Antep fıstığının hasadı başlarken, yaşanan kuralık nedeniyle fıstık hasadında bu yıl rekoltenin düşük olduğu bildirildi.

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Kilis'te de başlandı. Kilis'te fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmış fıstıkları topluyor. İlginç görüntülerin oluştuğu hasadın bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Fıstık üretiminde Kilis, Türkiye’de 6’ncı sırada bulunan kentte, 70 bin dekar alanda, üretim yapılıyor. 5 bin ton ürün elde ediliyor. Kilis Çiftçi Mallarını Korumu Meclisi Başkanı Mehmet Kara, Antep fıstığının hasadı başladığını ifade ederek, “Fıstıkta bu yıl kuraklık olmasına rağmen fiyatlar iyidir. Sualtı dediğimiz fıstık 2021 TL, kavlak fıstık, 5565 TL arasında, fıstık içi ise 150180 TL arasında değişiyor. Rekolte çok düşük, Kilis genelinde rekolte düşük. Önümüzdeki yılın karagözünde de sıkıntı var, seneye de fıstık az olur” dedi.

Fıstık üreticisi İrfan Dönmez, Organik fıstık ürettiklerini ifade ederek, “Gübreyi de hayvan gübresi kullanıyorum. 45 kez ilaç atmama rağmen, istediğimiz ürünü alamadık. Kuraklık olduğu için yeteri yağış olmadı. Bu nedenle yeteri kadar yağış olmadığı için rekolte de düştü” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.