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Ormandan ağaç kesen kişiye suçüstü

İHA

Ormandan ağaç kesen kişiye suçüstü

Kilis’in Polateli ilçesinde ormandan ağaç kesin bir kişi jandarma ve orman memurları tarafından suçüstü yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman suçları ve yangınlara karşı kontrolleri devam ederken, Polateli ilçesinde bir kişinin ormanlık alanda orman ağacı kesimi yaptığını tespit edildi. Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kesilen ağaçlara el konularak, ormanı kesin kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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