Köylere 447 adet çöp konteyneri hibe alındı

Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 447 adet çöp konteynerinin köylerde kullanmak üzere hibe edildiğini söyledi.

Genel Sekreter Ramazan Sümer, Kilis ve ilçelerine bağlı köylerde hijyenikliği sağlamak ve devam ettirmek amacıyla çöp konteynerlerin dağıtımına başlandığını belirterek, "Köylerimizin çöpleri her hafta toplanıyor. Çöp konteynerlerimiz yetersizdi yeterli hale getirdik. Çöp konteynerleri Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından hibe aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a projeyi destekleyen her aşamasında bakanlıklarda üst düzeyle görüşme yapan Vali Recep Soytürk’e İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın’a AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi dülger ile Ahmet Salih Dal’a projeyi hazırlayan Teknik elemanlarımıza ve emeği geçen bütün personellerimize teşekkür ederim” dedi.

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