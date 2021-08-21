Köylere çöp konteyneri dağıtılmaya başlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İl Özel İdaresi tarafından Kilis ve ilçelerindeki köylere çöp konteynerleri dağıtılmaya başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İl Özel İdaresine hibe yoluyla 447 adet çöp konteyneri verildi.

İl Özel İdaresi tarafından Kilis merkeze, Musabeyli, Polateli ile Elbeyli ilçelerine bağlı köylere çöp konteynerleri dağıtılmaya başlandı. Köylerin çöpleri, İl Özel İdaresi tarafından toplandığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşları, çöp konteynerlerine zarar vermemelerini istediklerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.