Kilis’te 130 bin doz aşı yapıldı

Kilis'teki aşı istasyonlarında bugüne kadar 130 bin 142 doz korona virüs aşısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine “Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu” adlı genelge

ile 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi üzerine aşı olmayan vatandaşlar aşı istasyonlarına akın etti.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğünün kent genelinde kurduğu aşı istasyonlarında aşılama çalışmaları devam ediyor. Kilis’te şu ana kadar 130 bin 142 doz aşı yapıldı. Kilis’te Türk ve Suriyeliler, aşıya yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar randevu almadan da aşı istasyonlarına gelerek aşılarını yaptırabiliyor.

Kilis’te şu ana kadar birinci doz aşı 74 bin 947, ikinci doz aşı 48 bin 112, üçündü doz ise 7 bin 83 olmak üzere toplam 130 bin 142 6 doz aşı yapıldığı belirtildi.

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