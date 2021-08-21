Otomobil sürücüsü manav dükkanına daldı

Kilis’te bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek manav dükkanına girdi. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda manav dükkanın tezgahlarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.