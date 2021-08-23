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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mercidabık Zaferi'nin 505. yıldönümü

İHA

Mercidabık Zaferi'nin 505. yıldönümü

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Mercidabık Zaferi'nin 505. yıldönümünü yayımladığı mesaj ile kutladı.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tarihi şanlı zaferlerle donatan Osmanlı Devleti'nin barışı, huzuru ve adaleti götürmek amacıyla çıktığı yolda Mercidabik Zaferi de önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "24 Ağustos 1516'da Yavuz Sultan Selim önderliğinde kazanılan zafer sonucu Osmanlı Devleti, üç kıtada barışın ve huzurun teminatı olmuş: gönül coğrafyamızın coğrafi sınırlarımızın çok daha ötesinde olduğunu ispatlamıştır. Bilinmelidir ki: bizim tarih sahnesindeki hiçbir adımımız sebepsiz ve birbirinden bağımsız değildir. Nitekim, parlak bir zaferle neticelenen Mercidabik Savaşı'ndan 500 yıl sonra aynı topraklar, ülkemizin sinir güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin şehrimize ve ülkemize yönelik tehdit ve saldırıları önlemek, bölgede huzur ve güveni tesis etmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine imkan sağlamak maksadıyla 24 Ağustos 2016 sabahı başlayan ve yine zaferle neticelenen Fırat Kalkanı Harekatı'na sahne olmuştur. Bu vesile ile Mercidabik Zaferi'nin 505.Fırat Kalkanı Harekatı'nın ise 5. yıl dönümünü kutluyor, istiklalimiz ve istikbalimiz için toprağa düşen şehitlerimizi, bu toprakları vatan kılmak için mücadele eden bütün geçmişlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerine ver verdi.

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