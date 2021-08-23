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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit mezarlarının gönüllü bekçisi

İHA

Şehit mezarlarının gönüllü bekçisi

Kilis'te yaşayan Abdurrahim Kiremitçi adlı vatandaş, TürkiyeSuriye sınır hattında şehit olan askerlerin defnedildiği tarihi şehitliğin hem bekçiliğini hem de bakımını gönüllü olarak yapıyor.
19601971 yılları arasında TürkiyeSuriye sınırında görev yaparken şehit olan Kilis 122 Seyyar Sınır Jandarma Alayında görevli askerler, Kilis Asri Mezarlık'ta defnedildi. Şehit askerler o dönem ulaşım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle memleketlerine gönderilemediği için Kilis’te şehitlik oluşturulmuştu. Yıllar içerisinde kaybolma noktasına gelen şehit mezarlarının içler acısı hali ise İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilmişti. Bunun üzerine Kilis Valisi Recep Soytürk harekete geçmişti. Soytürk'ün İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer’e talimat vermesiyle şehit mezarları yapılarak, bugünkü görünümüne kavuşturulmuştu.
Şehit mezarlığının yanında aile kabristanı bulunan Abdurrahim Kiremitçi adlı vatandaş, yıllardır tarihi mezarların hem bekçiliğini hem de bakımını yapıyor. Zaman zaman mezarları temizleyen Kiremitçi, mezarlar yapılmadan önce de kendi imkanları ile mezarların temizliğini yapmaya çalıştığını kaydetti. Şehitlere ve tarihe sahip çıkmak amacıyla ömrü yettiği sürece mezarların bekçisi olacağını belirten Kiremitçi, "Yıllarca burası bakımsız kalmıştı. Fatiha verenleri yoktu, şehitlerin mezar taşları yoktu, Sosyal medyadan fotoğrafları paylaşmıştım, İhlas Haber Ajansı da haber yapınca, Vali Bey talimat vererek, kısa sürede mezarlar yapılarak bu hale geldi. Ben de o zaman yetkililere söz vermiştim, bakımlarını ben yapacağım diye, haftada 3 gün buraya gelerek şehit mezarlarının bakımını, sulanmasını gerçekleştiriyorum. Burada yatan iki şehidimizin çocuklarına ulaştım. Abdulkadir Yaman, Manisalı, bir tanesi Servet Peker, Artvinli ikisinin de oğlu ile görüşüyorum, her Cuma günü de canlı arıyorum, babalarına Fatiha veriyorlar. İkisi de Kilis’e geleceklerini söylediler. Benim yetkililerden isteğim şu, diğer şehitlerin yakınlarını da bulunmasını istiyorum. Diğer şehitlerimizin de Fatihe verenleri gidip gelenleri olsun istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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