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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger'den Mercidabık Zaferi mesajı

İHA

Milletvekili Dülger'den Mercidabık Zaferi mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Mercidabık Zaferinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, Mercidabık Zaferi; Osmanlı İmparatorluğunun 9. Padişahı, İlk Osmanlı Halifesi, Büyük Hükümdar Yavuz Sultan Selim Han’ın Balkanlardan Anadolu’ ya ve Ortadoğu'ya uzanan bir coğrafyada farklı ulus ve inançların barış, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasının sağlandığı adaletin ve hoşgörünün tesis edildiği bir tarihi olay olduğunu belirtti. Dülger, "Dünya da adalet ve barış saçan Osmanlı İmparatorluğunun Memlüklü’lere karşı kazandığı Mercidabık Zaferi, bilindiği üzere Ortadoğu ve Afrika kapılarının Müslüman Türk'e açılmasını sağlamış, Devletin dini, askeri, siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmelere yol açmış, devletin askeri, siyasi ve iktisadi politikalarına önemli faydalar sağlamış, Ortadoğu ve Afrika'da yüzyıllarca sürecek olan Osmanlı Barışı’nın başlangıcı olmuştur. Mercidabık Zaferi sonrasında Balkanlardan Ortadoğu ve Afrika'ya uzanan bir coğrafyada farklı ulus ve inançların barış ve huzur içerisinde yaşaması sağlanmış, adalet ve hoşgörü ortamı tesis edilmiştir. Ortadoğu da Osmanlı Hâkimiyeti sonrasında yüz yıldır kan ve gözyaşının dinmediği düşünüldüğünde bu zaferin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bizler dünü yarınına mazisi istikbaline güç veren bir medeniyetin torunları olarak Atalarımızın bu coğrafyada sağladığı huzur ve refah ortamını bizler inşallah tekrar sağlayacak, kardeşlik duygularımızı pekiştirecek ve bizleri birbirimize düşürmek isteyen düşmanlarımızın oyunlarına gelmeyeceğiz. Mercidabık Zaferinin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek ülkemizin güney sınırlarında ve ilimizde güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmıştır. Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini sağlamak ve ülkemize dönük her türlü tehdidi ortadan kaldırmak özellikle Ensar Şehrimiz Kilis'i tehdit eden ve canlarımızı kaybetmemize neden olan başta; DEAŞ ve PKK/PYD olmak üzere, çeşitli terör unsurlarının kökünü kazımaya yönelik, halkımızın güvenliğini temin etmek ve güvenli bölge oluşturmak için uluslararası hukuka uygun olarak başlatılmış ve Büyük Türk milletinin gücünü her zaman arkasında hisseden şanlı ordumuzun zaferi ile sonuçlanan sınır illerimizdeki tehditlerin ortadan kaldırıldığı Fırat Kalkanı Operasyonunda bugün 5. yıl dönümüdür. Bu duygu ve düşüncelerle; Büyük Komutan Yavuz Sultan Selim Han başta olmak üzere, bütün ecdadımızı ve Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehadet şerbeti içerek rahmeti rahmana yürüyen Başta Şehit Binbaşı Bülent Albayrak olmak üzere kahraman evlatlarımıza Allah'tan Rahmet ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı diliyor. Mercidabık Zaferi’nin ev sahibi olan Kilisli hemşerilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadesine ver verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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