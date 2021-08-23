Kilis'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Tanburalı köyü Resul Osman mesire alanında bulunan ağaçlık alanda, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanları gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-08-23 15:58:29
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