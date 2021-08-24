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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıldönümü kutlandı

İHA

Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıldönümü kutlandı

Kilis’te Mercidabık Zaferi'nin 505. yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın 5. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı Harekatı yıldönümü etkinlikleri Merkeze bağlı Yavuzlu köyünde düzenlendi. Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1. Hudut Alay Komutan Piyade Albay Soner Oruçoğlu Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın tarafından Yavuz Sultan Selim Han anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra şehitler için askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Yavuz Sultan Selim Han’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun, doğu ve güney sınırlarını tehdit ve tehlikelerden korumak amacıyla başlattığı Mercidabık Seferi’nin, şanlı bir zaferle taçlandığı noktada olduklarını ifade ederek, “Bugün 505. yıldönümünü kutladığımız bu şanlı zafer, yüzyıllar boyu Osmanlı’nın engin adaletinin ve hoşgörüsünün, Balkanlardan, Afrika’ya ve Orta Doğu’ya kadar uzanmasını sağlamış, bölgede uzun yıllar huzurun ve istikrarın egemen olmasına zemin hazırlamıştır. Osmanlı İmparatorluğunun bölgedeki varlığı, din ve ırk farklılıklarına bakmaksızın, burada yaşayan toplumların birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalarını sağlamış ve Yavuz Sultan Selim Han’ın ilk Osmanlı Halifesi olmasının da büyük ölçüde önünü açmıştır. Osmanlı egemenliği sonrası çıkan iç karışıklıklar, bu zaferin önemini bugün bir kez daha ortaya koymuştur. Nitekim bundan 5 yıl önce Mercidabık Zaferinin 500. yılında, bu defa şanlı Türk Ordusu tarafından şehrimizin ve ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Fırat Kalkanı Harekatı başlatılmış ve bölgede tekrar huzur ve istikrar sağlanmıştır. Ay yıldızlı Al bayrağımızın dalgalandığı her yerde, huzur ve güven ilelebet payidar olacaktır. Bu vesileyle büyük Hükümdar Yavuz Sultan Selim Han başta olmak üzere, bu zaferde pay sahibi olan ecdadımızı ve Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Mehmetçiklerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu şanlı zaferin ev sahibi olan Kilisli Hemşerilerime selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
Vali Recep Soytürk, Osmanlı İmparatorluğu’nun 9. Padişahı, ilk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim Han’ın tarihe altın harflerle yazdığı Mercidabık Zaferi’nin 505. yıldönümünü kutladıklarını ifade ederek, “Osmanlı Devleti’nin, doğu ve güney sınırlarını tehdit ve tehlikelerden arındırmak, barış ve huzuru temin etmek için yaptığı Mercidabık Seferi, devletin askeri, siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmelere yol açmış, Orta Doğu ve Afrika’da yüzyıllarca sürecek olan Osmanlı barışının başlangıcı olmuştur. Mercidabık Zafer’i ile Balkanlardan Ortadoğu ve Afrika’ya uzanan coğrafyada farklı millet ve inançların barış ve huzur içerisinde yaşaması sağlanmış, adalet, güven ve hoşgörü ortamı tesis edilmiştir. Osmanlı Devleti sonrasında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da kan ve gözyaşının nerdeyse yüz yıldır dinmediği düşünüldüğünde Mercidabık Zaferi’nin önemi değer kazanmaktadır. Özellikle son dönemde bölgedeki birçok ülkenin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında Osmanlı döneminin değeri bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Mercidabık Zaferi’nin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek ülkemizin güney sınırlarında yine güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmış ve 5. Yıldönümünü andığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile başta Kilis’imiz olmak üzere ülkemizin güvenliği için tıpkı 505 sene önceki ruhla kararlı ve başarılı bir mücadele ortaya konmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle; büyük komutan Yavuz Sultan Selim Han başta olmak üzere, bütün ecdadımızı ve Fırat Kalkanı Harekâtında canlarını bu vatan uğruna seve seve feda eden Şehit Binbaşımız Bülent Albayrak ile tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, Mercidabık Zaferi’nin ev sahibi olan Kilisli hemşerilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum” diye konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okçuları tarafından ok atma gösterisi sonrası şehitler için dua edilmesiyle program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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