Tuğgeneral Oruçoğlu Trabzon’a atandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis 1’inci Hudut Alay Komutanı Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, Trabzon’da bulunan 17. Komando Tugayı Komutanı olarak atandı.

Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile birlikte Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti. Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Trabzon’da konuşlu bulunan 17. Komando Tugayı Komutanı olarak atandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.